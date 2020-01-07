Ночью под Курском загорелся гараж

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:52:05+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек, восемь единиц техники Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В 23:36 6 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании гаража в деревне Митрофаново Октябрьского района. На место происшествия выехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и службы газа.

Возгорание локализовали в 23:49, ликвидировали полностью в 23:55. В кирпичном гараже размером 7х5 метров сгорела кровля и потолочное перекрытие на всей площади. В автомобиле ВАЗ-2105 огонь повредил багажник. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU