Под Курском на пожаре погиб мужчина

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:40:23+03:00

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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6 января рано утром в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире по улице 20 лет Победы в поселке Олымский, Касторенского района. На место происшествия выехали пожарные 28 ПЧ Касторенского района, 29 ПЧ поселка Олымский, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 05:58, ликвидировали в 06:02. В результате пожара в двухкомнатной квартире на втором этаже огонь повредил мебель и вещи б/у на всей площади. Спасатели эвакуировали восемь человек. Погиб 33-летний мужчина.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU