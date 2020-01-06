В Курске под Рождество взошли ирисы
Необычно теплая погода держится в Курской области вот уже второй зимний месяц. Столбик термометра днем регулярно приближается к плюсовым отметкам. На такое резкое потепление немедленно отреагировала и природа. Кое-где пробивается зеленая травка и даже появились цветы.
Зеленые росточки пробились из под земли перед РождествомФото: Светлана ВОЛКОВА
Так, в микрорайоне КЗТЗ, в одном из дворов на улице Комарова взошли зеленые ирисы.
Цветы взошли в январеФото: Светлана ВОЛКОВА
Местные жители удивляются такому новогоднему чуду природы и говорят, что ничего подобного еще не видели. А вот если теплая погода продержится дольше, не исключено, что ирисы даже зацветут!
ИСТОЧНИК KP.RU