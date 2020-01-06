В Курске под Рождество взошли ирисы

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:40:44+03:00

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Необычно теплая погода держится в Курской области вот уже второй зимний месяц. Столбик термометра днем регулярно приближается к плюсовым отметкам. На такое резкое потепление немедленно отреагировала и природа. Кое-где пробивается зеленая травка и даже появились цветы.

Зеленые росточки пробились из под земли перед РождествомФото: Светлана ВОЛКОВА

Так, в микрорайоне КЗТЗ, в одном из дворов на улице Комарова взошли зеленые ирисы.

Цветы взошли в январеФото: Светлана ВОЛКОВА

Местные жители удивляются такому новогоднему чуду природы и говорят, что ничего подобного еще не видели. А вот если теплая погода продержится дольше, не исключено, что ирисы даже зацветут!

ИСТОЧНИК KP.RU