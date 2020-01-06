В Курск со спектаклем приезжали Владимир Долинский и Эвелина Бледанс
С "первоапрельским" спектаклем с новогодним акцентом Курск посетило целое созвездие знаменитых российских актеров. Владимир Долинский, Сергей Никоненко, Алексей Моисеев, Мария Болтнева, Сергей Пиоро, Эвелина Бледанс заняты в спектакле "День Дурака или Оливье в мундире", который показали курским зрителям 5 января.
В постановке заняты известные актерыФото: Светлана ВОЛКОВА
1 апреля — прекрасный денек для преступления века! Шестеро чудиков, неудачников и придурков всех мастей очутились на необитаемом острове, где вляпались в опасное приключение. Что это: первоапрельская шутка, розыгрыш?
Распутать дело берется парочка азартных растяп: убойная старушка и невезучий шеф полиции... Эх! Даже если шеф — дурак, не стоило поздравлять его с первым апреля!
Куряне тепло встретили постановкуФото: Светлана ВОЛКОВА
Идеальная комедия о лопухах, всегда готовых сесть в лужу и убить наповал своей логикой...
Зрители особенно тепло встретили любимых актеров.
Спектакль "День Дурака или Оливье в мундире".
ИСТОЧНИК KP.RU