2020-01-06T16:06:35+03:00
Звезды

В Курск со спектаклем приезжали Владимир Долинский и Эвелина Бледанс

"День Дурака или Оливье в мундире" показали в МегаГриНН [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Спектакль полон смеха и шутокСпектакль полон смеха и шутокФото: Светлана ВОЛКОВА
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С "первоапрельским" спектаклем с новогодним акцентом Курск посетило целое созвездие знаменитых российских актеров. Владимир Долинский, Сергей Никоненко, Алексей Моисеев, Мария Болтнева, Сергей Пиоро, Эвелина Бледанс заняты в спектакле "День Дурака или Оливье в мундире", который показали курским зрителям 5 января.

В постановке заняты известные актеры Фото: Светлана ВОЛКОВА

В постановке заняты известные актерыФото: Светлана ВОЛКОВА

1 апреля — прекрасный денек для преступления века! Шестеро чудиков, неудачников и придурков всех мастей очутились на необитаемом острове, где вляпались в опасное приключение. Что это: первоапрельская шутка, розыгрыш?

Распутать дело берется парочка азартных растяп: убойная старушка и невезучий шеф полиции... Эх! Даже если шеф — дурак, не стоило поздравлять его с первым апреля!

Куряне тепло встретили постановку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне тепло встретили постановкуФото: Светлана ВОЛКОВА

Идеальная комедия о лопухах, всегда готовых сесть в лужу и убить наповал своей логикой...

Зрители особенно тепло встретили любимых актеров.

Спектакль "День Дурака или Оливье в мундире".

ИСТОЧНИК KP.RU

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