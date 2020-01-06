Курские полицейские задержали пьяного угонщика

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:37:25+03:00

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В Большесолдатском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль «Фиат», 25-летний водитель которого выполнял опасные маневры, едва не съехал в кювет, и собрал за собой значительную пробку. Полицейским он сказал, что плохо себя чувствует, а документы случайно оставил дома. Пройти медосвидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.

В течение десяти минут инспекторы установили хозяина машины. Им оказался 37-летний местный житель, который вместе со злоумышленником в общей копании отмечал праздник. Во время застолья знакомый внезапно ушел и не вернулся. Оказалось, что он вышел на улицу, где увидел открытую машину с оставленными в замке зажигания ключами. Тогда он и решил покататься по району.

Об угоне инспекторы сообщили хозяину авто, который посчитал, что забыл, где припарковал транспорт и начал уже его искать. Автомобиль уже возвратили владельцу. По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU