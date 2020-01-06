Перед Рождеством курские спасатели проверили храмы

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:24:20+03:00

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В преддверии рождественских праздников курские спасатели проверили соблюдение требований пожарной безопасности в храмах, где планируется проведение ночных богослужений с массовым пребыванием людей.

Все они уже осмотрены сотрудниками госпожнадзора, с персоналом и священниками проведены противопожарные инструктажи. Большинство объектов имеют сложную планировку, к тому же во всех без исключения используется открытый огонь.

- Наши храмы оборудованы исправными автоматическими установками пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения наравне с другими объектами с массовым пребыванием людей, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сеймского округа города Курска Главного управления МЧС России по Курской области Константин Козлов. – В свою очередь, призываем и курян не забывать о соблюдении норм пожарной безопасности и обходиться со свечами и лампадами в храмах очень аккуратно.

ИСТОЧНИК KP.RU