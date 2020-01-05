Под Курском горела квартира

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:09:42+03:00

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5 января примерно в четыре часа утра в Железногорске на улице Обогатителей загорелась квартира в многоэтажном доме. На место ЧП выехали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 04:11, ликвидировали в 04:13. В результате пожара огонь повредил личные вещи, также в квартире закоптились стены.К ликвидации пожара привлекались 22 человека, семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек, четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU