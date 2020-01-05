Стартовали авиаперелеты из Курска в Сочи

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:36:07+03:00

3 января состоялся первый авиарейс в 2020 году по маршруту Курск-Сочи

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Авиаперелеты из Курска в Сочи стали круглогодичными. Это позволит курянам быстро и комфортно добираться до главного курорта Краснодарского края как летом, так и зимой.

Рейсы будут осуществляться на комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

3 января состоялся первый авиарейс в 2020 году по маршруту Курск-Сочи. С собой можно провезти бесплатно провезти один комплект горнолыжного или сноубордического оборудования.

В 2020 году с двух до четырех раз в неделю увеличено количество рейсов в Санкт-Петербург. Планируется также открыть авиамаршруты в Анапу, Симферополь и Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU