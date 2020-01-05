2020-01-05T13:36:07+03:00
Общество

Стартовали авиаперелеты из Курска в Сочи

Летать на курорт куряне смогут круглогодично
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
3 января состоялся первый авиарейс в 2020 году по маршруту Курск-Сочи3 января состоялся первый авиарейс в 2020 году по маршруту Курск-Сочи
Изменить размер текста:

Авиаперелеты из Курска в Сочи стали круглогодичными. Это позволит курянам быстро и комфортно добираться до главного курорта Краснодарского края как летом, так и зимой.

Рейсы будут осуществляться на комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

3 января состоялся первый авиарейс в 2020 году по маршруту Курск-Сочи. С собой можно провезти бесплатно провезти один комплект горнолыжного или сноубордического оборудования.

В 2020 году с двух до четырех раз в неделю увеличено количество рейсов в Санкт-Петербург. Планируется также открыть авиамаршруты в Анапу, Симферополь и Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском горела квартира
Стартовали авиаперелеты из Курска в Сочи
В Курске продолжается новогодняя программа
Под Курском сгорел дом
В Курске в многоэтажке горел балкон
Гость ограбил курянина во время праздничного застолья
В 2019 году в Курской области в огне погибли восемь детей
Под Курском из-за пожара спасатели эвакуировали 15 человек
МЧС предупреждает курян о тумане на дорогах
На Рождество курские силовики будут патрулировать места массовых мероприятий
На новогодних каникулах куряне могут жаловаться в Роспотребнадзор
Почти половина курян сделали прививки от гриппа
В Курске предпринимателя заставили оформить работника на ставку по закону
В Курской области на праздниках добровольцы присоединятся к тушению пожаров
В Курске на проспекте Клыкова пожарные полчаса тушили квартиру
Под Курском полицейский Дед Мороз поздравил прилежных пешеходов и пассажиров
Ночью в Курске горел ВАЗ
МЧС предупредило курян о гололеде
Под Курском днем горел деревянный дом
Под Курском 14 человек тушили гараж с легковушкой
В 2020 году курские аграрии получат льготных краткосрочных кредитов на 17,2 миллиарда рублей
В Курской области работает "горячая линия" по вопросам медицинской помощи