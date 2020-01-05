Стартовали авиаперелеты из Курска в Сочи
Авиаперелеты из Курска в Сочи стали круглогодичными. Это позволит курянам быстро и комфортно добираться до главного курорта Краснодарского края как летом, так и зимой.
Рейсы будут осуществляться на комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 10 минут.
3 января состоялся первый авиарейс в 2020 году по маршруту Курск-Сочи. С собой можно провезти бесплатно провезти один комплект горнолыжного или сноубордического оборудования.
В 2020 году с двух до четырех раз в неделю увеличено количество рейсов в Санкт-Петербург. Планируется также открыть авиамаршруты в Анапу, Симферополь и Калининград.
ИСТОЧНИК KP.RU