Под Курском сгорел дом

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:18:37+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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5 января в 05:06 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Димитрова в поселке Тим. На место происшествия были направлены пожарные ПЧ № 43 Тимского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 05:16, ликвидировали полностью - в 05:20. В результате пожара в жилом доме огонь повредил стены и кровлю по всей площади. В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU