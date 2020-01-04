Гость ограбил курянина во время праздничного застолья

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:27:49+03:00

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Сотрудники Северного отдела полиции задержали прежде судимого 39–летнего курянина, подозреваемого в совершении разбоя. Потерпевший - 64-летний житель областного центра, пригласил в гости знакомого. Друзья организовали праздничное застолье с распитием спиртного. Изрядно выпив, знакомый стал требовать у хозяина дома сотовый телефон и часы, угрожая при этом ножом. Испугавшись, пенсионер расстался со своим имуществом, а гость с похищенным скрылся, рассказали в полиции.

Раскрыть преступление удалось за несколько дней. Злоумышленника задержали в момент сбыта похищенного. Сейчас против курянина завели уголовное дело по части 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU