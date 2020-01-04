2020-01-04T11:18:53+03:00
Происшествия

В 2019 году в Курской области в огне погибли восемь детей

Сразу трое погибли на пожаре в Пристенском районе в ноябре
Ольга ДАНИЛОВА
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28 пожаров произошло в регионе из-за шалости детей28 пожаров произошло в регионе из-за шалости детейФото: Из архива КП.
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В 2019 году в регионе в огне погибли восемь юных курян. В августе в результате пожара в Советском районе из-за шалости с огнем погибли двое детей. По причине неисправности электропроводки произошел пожар в жилом деревянном доме в Фатежском районе, который унес жизни трех несовершеннолетних. Трое детей погибли на пожаре в Пристенском районе в ноябре 2019 года.

По причине детской шалости с огнем в прошедшем году произошли 28 пожаров.

Сейчас подписано соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и интересов ребенка в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях с целью взаимодействия по вопросам защиты прав и охраняемых законом интересов ребенка в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В каждом муниципальном образовании на общественных началах утверждены помощники Уполномоченного по правам ребенка в Курской области.

В жилье многодетных семей устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели, сказали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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