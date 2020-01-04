В 2019 году в Курской области в огне погибли восемь детей
В 2019 году в регионе в огне погибли восемь юных курян. В августе в результате пожара в Советском районе из-за шалости с огнем погибли двое детей. По причине неисправности электропроводки произошел пожар в жилом деревянном доме в Фатежском районе, который унес жизни трех несовершеннолетних. Трое детей погибли на пожаре в Пристенском районе в ноябре 2019 года.
По причине детской шалости с огнем в прошедшем году произошли 28 пожаров.
Сейчас подписано соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и интересов ребенка в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях с целью взаимодействия по вопросам защиты прав и охраняемых законом интересов ребенка в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В каждом муниципальном образовании на общественных началах утверждены помощники Уполномоченного по правам ребенка в Курской области.
В жилье многодетных семей устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели, сказали в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU