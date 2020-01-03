МЧС предупреждает курян о тумане на дорогах

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:43:07+03:00

В регионе будет ночью холодно, а днем столбик термометра поднимется до плюсовых отметок Фото: Светлана ВОЛКОВА

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 3 января в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой снег. Местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура: - по области ночью 1-6º мороза, днем от 2º мороза до 3º тепла.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, предупредили в МЧС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU