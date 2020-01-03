2020-01-03T14:14:43+03:00
Общество

Почти половина курян сделали прививки от гриппа

Пока в области в основном циркулируют вирусы респираторных инфекций
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам советуют одеваться по погодеКурянам советуют одеваться по погодеФото: Светлана ВОЛКОВА
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На прошедшей неделе (с 24 по 29 декабря 2019г.) в целом по области заболеваемость ОРВИ оставалась ниже порогового уровня на 43,8%. Превышения эпидпорогов по Курской области не было зарегистрировано ни в одной возрастной группе, сообщили в Роспотребнадзоре.

В подавляющем большинстве случаев в области циркулируют вирусы респираторных инфекций, такие как риновирусы, вирусы парагриппа и респираторно-синцитиальные вирусы.

По итогам прививочной кампании в области получили защиту от гриппа более 529 тысяч человек, что составило 49,1% от всего населения Курской области.

Но период эпидемического подъема заболеваемости гриппом приближается. И он может совпасть с новогодними праздниками, которые сопровождаются массовыми праздничными мероприятиями и зимними каникулами у детей, считают медики.

Чтобы новогодние праздники прошли благополучно, Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует соблюдать меры личной и общественной профилактики.

При посещении новогодних утренников, массовых мероприятий соблюдайте меры личной профилактики - пользуйтесь медицинской маской, регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после посещения праздничных мероприятий и общественного транспорта.

Одевайтесь по погоде. Выбирайте многослойность - несколько слоев легкой одежды более эффективно сохраняют тепло по сравнению с одним теплым предметом верхней одежды. Защищайте руки, шею и голову, от холода и ветра, теплые перчатки, шапка и шарф всегда должны быть с вами.

При появлении симптомов ОРВИ или гриппа необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью, чтобы получить профессиональные рекомендации. Не занимайтесь самолечением. Выполняйте все рекомендации врача, принимайте препараты в соответствии с назначенным курсом и схемой, даже если Вам кажется, что самочувствие улучшилось и Вы уже здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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