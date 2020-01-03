В Курске предпринимателя заставили оформить работника на ставку по закону

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:52:12+03:00

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Прокуратура проверила соблюдение трудового и налогового законодательства предпринимателями Железнодорожного округа Курска.

В одном из магазинов кассир работала без записи в трудовой книжке. В трудовом договоре работницы не было сведений о размере оплаты труда, доплат и поощрительных выплат, условиях обязательного социального страхования. За этого работника более двух месяцев не начислялись и не платились страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, рассказали в прокуратуре.

После проверки в трудовую книжку работника работодатель внес все необходимые записи, трудовой договор заключен с соблюдением всех установленных законом требований, произведены отчисления в фонды пенсионного, социального и медицинского страхования, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU