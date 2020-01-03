2020-01-03T10:34:51+03:00
Общество

В Курской области на праздниках добровольцы присоединятся к тушению пожаров

За пять лет подразделения добровольных формирований потушили 891 пожар и спасли 31 человека
Ольга ДАНИЛОВА
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Добровольцы часто первыми поспевают на пожарДобровольцы часто первыми поспевают на пожарФото: Из архива КП.
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В праздничные дни в Курской области проводятся проверки готовности к реагированию подразделений добровольной пожарной охраны.

- Специалисты Противопожарной службы Курской области контролируют, насколько грамотно и профессионально организовано дежурство добровольцев на местах. Стоит отметить, что во всех муниципальных образованиях созданы графики дежурств боевых подразделений, в их числе, и добровольные пожарные. В случае возникновения нештатной ситуации они наряду с профессиональными огнеборцами будут привлекаться для ее ликвидации, - сказали в МЧС. - Неоднократно именно добровольцы первыми приходят на помощь, обнаруживают пожар, спасают пострадавших.

В Курской области действует 657 общественных объединений пожарной охраны общей численностью более 12 тысяч человек.

За пять лет подразделениями добровольных формирований самостоятельно потушен 891 пожар, спасен 31 человек. Более, чем в девяти тысячах случаев добровольцы привлекались на тушение в качестве дополнительных сил.

Ежедневно на круглосуточное дежурство в Курской области заступают добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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