В Курской области на праздниках добровольцы присоединятся к тушению пожаров
В праздничные дни в Курской области проводятся проверки готовности к реагированию подразделений добровольной пожарной охраны.
- Специалисты Противопожарной службы Курской области контролируют, насколько грамотно и профессионально организовано дежурство добровольцев на местах. Стоит отметить, что во всех муниципальных образованиях созданы графики дежурств боевых подразделений, в их числе, и добровольные пожарные. В случае возникновения нештатной ситуации они наряду с профессиональными огнеборцами будут привлекаться для ее ликвидации, - сказали в МЧС. - Неоднократно именно добровольцы первыми приходят на помощь, обнаруживают пожар, спасают пострадавших.
В Курской области действует 657 общественных объединений пожарной охраны общей численностью более 12 тысяч человек.
За пять лет подразделениями добровольных формирований самостоятельно потушен 891 пожар, спасен 31 человек. Более, чем в девяти тысячах случаев добровольцы привлекались на тушение в качестве дополнительных сил.
Ежедневно на круглосуточное дежурство в Курской области заступают добровольцы.
ИСТОЧНИК KP.RU