В Курске на проспекте Клыкова пожарные полчаса тушили квартиру

2 Янв. 2020 2020-01-02T22:06:50+03:00

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В 19:15 2 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на первом этаже по адресу: Курск, проспект Клыкова.

На место происшествия выезжали пожарные 3, 16, 1, 2 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Тушить пожар начали в 19:24 по данным МЧС. Загорание удалось ликвидировать только через полчаса, в 19:55.

В результате пожара поврежден огнем тамбур и квартира на первом этаже.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU