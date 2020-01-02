Ночью в Курске горел ВАЗ

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:37:58+03:00

ЧП произошло на улице Луговской Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 04:18 2 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Луговская в Курске.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП через пять минут. Потушить пожар удалось в 04:25.

В результате пожара в автомобиле «ВАЗ 2107» повреждено огнем заднее сиденье.

Пожар тушили 13 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU