Ночью в Курске горел ВАЗ
В 04:18 2 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Луговская в Курске.
По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП через пять минут. Потушить пожар удалось в 04:25.
В результате пожара в автомобиле «ВАЗ 2107» повреждено огнем заднее сиденье.
Пожар тушили 13 человек и четыре единицы техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU