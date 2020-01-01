МЧС предупредило курян о гололеде

1 Янв. 2020 2020-01-01T22:45:36+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до 21:00 2 января будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица, местами гололед. Ветер западной четверти 8-13 м/с. Температура: ночью 2- 7º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла.

МЧС предупреждает автомобилистов:

- Недопустимо торможение и одновременный поворот рулевого колеса. При этом торможении не вращающиеся передние колеса не смогут изменить направление движения авто. Когда прекратится торможение, авто резко поедет в сторону вывернутых колес. Изменение направления движения авто бывает неожиданным для водителя.

Старайтесь преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на подъеме, а затем постепенно делать меньшее нажатие на педаль газа. На перекрестках нужно опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Будьте осторожными, так как не все водители могут правильно учитывать опасность гололеда. Дистанция до транспортных средств, которые находятся впереди, к примеру, при скорости 30 км/час, должна быть 15 метров. В гололед опасно движение накатом.

Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

ИСТОЧНИК KP.RU