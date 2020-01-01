Под Курском днем горел деревянный дом

1 Янв. 2020 2020-01-01T22:40:55+03:00

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В 13:46 1 января в ГУ МЧС России по Курской сообщили о пожаре в жилом доме во Льгове на улице Киевская.

По данным МЧС пожарные были на месте ЧП через восемь минут. А огонь удалось потушить около двух часов дня.

Пламя повредило стену в жилом деревянном доме.

Ущерб и причина пожара устанавливаются, добавили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU