Под Курском 14 человек тушили гараж с легковушкой

1 Янв. 2020 2020-01-01T22:35:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В 15:53 1 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в гараже в селе Ивановское Рыльского района.

По данным МЧС по пожарные приехали на место ЧП в 16:11, огонь потушили в 16:17.

В результате пожара в деревянном гараже повреждены огнем стены и потолок внутри н, в автомобиле «Лада Приора» поврежден огнем моторный отсек, салон, частично повреждена обивка дверей, сидений, оплавилась приборная панель, повреждено лакокрасочное покрытие и остекление автомобиля.

Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU