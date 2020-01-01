2020-01-01T11:07:37+03:00
Экономика

В 2020 году курские аграрии получат льготных краткосрочных кредитов на 17,2 миллиарда рублей

Потребность в этих средствах заявлена региональным комитетом АПК в Минсельхоз России
Ольга ДАНИЛОВА
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Кредиты на льготных условиях помогают аграрным предприятиям обеспечить продовольственную безопасность регионаКредиты на льготных условиях помогают аграрным предприятиям обеспечить продовольственную безопасность регионаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В рамках реализации механизма льготного кредитования на 2020 год аграриям Курской области уполномоченными банками планируется выдать льготных краткосрочных кредитов на сумму 17,2 млрд рублей. Потребность в этих средствах заявлена комитетом АПК Курской области в Минсельхоз России, сообщили в администрации региона.

Как отметил заместитель губернатора Сергей Стародубцев, льготное кредитование компаний агропромышленного комплекса по ставке не выше 5 % годовых - важная мера государственной поддержки.

Так, на проведение сезонных полевых работ предусмотрено 10,1 млрд рублей; на развитие отрасли животноводства и молочного скотоводства - 4,4 млрд рублей; на переработку продукции растениеводства и животноводства – 1,3 млрд рублей; на развитие малых форм хозяйствования – 1,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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