В Курской области работает "горячая линия" по вопросам медицинской помощи

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:44:00+03:00

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На официальных сайтах медицинских учреждений размещены графики их работы в выходные и праздничные дни, которые продлятся до 8 января. В стационарах оказание медицинской помощи ведется круглосуточно. Скорая помощь также работает круглосуточно.

Все стационары и скорая помощь работают в штатном режиме. Поликлиники будут открыты по графикам. Приемы проведут дежурные врачи, в некоторые дни и узкие специалисты. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте каждого учреждения. Кроме того, по всем вопросам медицинской помощи и лекарственного обеспечения куряне могут круглосуточно обратиться на горячую линию по телефону: 8-915-510-06-63. На связи также Центр медицины катастроф, телефоны горячей линии: 58-78-86 и 58-78-87.

В новогодние праздники будут работать аптеки, в том числе обеспечивающие население по льготным рецептам; некоторые - круглосуточно. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте комитета здравоохранения.

Во время всех официально проводимых праздничных мероприятий будет обеспечено дежурство автомобилей скорой медицинской помощи, добавили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU