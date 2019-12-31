Огнеборцы спасли пожилую курянку

СЕГОДНЯ 19:09 2019-12-31T19:10:14+03:00

Соседка сообщила в МЧС, что женщина не реагирует на звонки

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Огнеборцы Рыльского района оказали помощь пожилой женщине. Тревожный звонок на номер «112» поступил от соседки, которая сообщила о том, что курянка не реагирует на звонки.

Пожарные местной части прибыли на место вызова, туда же подоспели полиция и скорая медицинская помощь. Огнеборцы вскрыли двери и обнаружили женщину лежащей на полу. Ей стало плохо, она потеряла сознание. Медики оказали ей необходимую помощь. Пожилая курянка поблагодарила своих спасителей.

Стоит отметить, что спасатели оказывают помощь во вскрытии дверей только в том случае, когда существует угроза жизни и здоровья людей. И подобные обращения – вовсе не редкость. Часто запертыми оказываются маленькие дети, пожилые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU