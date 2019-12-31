Под Новый год в Курской области из-за пожара эвакуировали 12 человек
В 16:18 31 декабря на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Строителей в поселке Олымский Касторенского района.
По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП в 16:25. Огонь удалось потушить в 16:30.
В результате пожара в однокомнатной квартире площадью 40 квадратных метров огнем повреждены мебель и вещи.
Пожарные эвакуировали из дома 12 человек.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU