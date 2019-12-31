2019-12-31T16:05:52+03:00
Деловой Курск

Мэрия Курска взялась за эвакуацию неправильно припаркованных грузовиков

Также с улиц будут убирать коммерческий транспорт, который стоит в неположенном месте
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян просят не оставлять свои авто в неположенном местеКурян просят не оставлять свои авто в неположенном местеФото: Светлана ВОЛКОВА
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С наступлением зимы на магистральных улицах Курска устанавливают дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на крайней правой полосе дорог для свободного курсирования спецтехники для расчистки города от снега.

В связи с прогнозируемым осадками глава города Виктор Карамышев поручил активизировать работу по эвакуации транспорта, припаркованного в зоне действия запрещающих знаков.

- Особое внимание будет уделяться грузовым автомобилям и коммерческому транспорту, которые уже давно буквально «поселились» на улицах города, препятствуя полноценной работе снегоуборочной техники, - сказали в мэрии.

Инспекторы ГИБДД совместно со службой эвакуации провели рейд по Северо-западному микрорайону. Длинномер «МАЗ», припаркованный на улице Студенческой на протяжении нескольких лет, был эвакуирован на специализированную штрафстоянку.

Стоит отметить, что это первый из грузовых автомобилей, который был эвакуирован с улиц города. К сожалению, раньше специальных эвакуаторов, которые были способны перемещать большегрузы на штрафстоянки в распоряжении служб эвакуации не было, но в этом году они появились и будут работать регулярно, сказали в горадминистрации.

Администрация Курска просит курян обращать внимание на запрещающие парковку дорожные знаки и не оставлять свои автомобили на улицах города во избежание эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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