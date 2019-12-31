Курян просят не покупать продукты с рук
По информации департамента ветеринарии Минсельхоза России на территории Российской Федерации остается напряженной эпизоотическая ситуация по бруцеллезу и туберкулезу животных. Так, в соседней Орловской области у крупного рогатого скота обнаружены изменения, характерные для туберкулеза. Выявлены очаги бруцеллеза животных в Тамбовской и Липецкой областях.
- Эти заболевания относятся к общим для человека и животных. Человек заражается как при непосредственном контакте с больным животным, так и при употреблении не обработанных термически молока и мяса, - подчеркнули в мэрии Курска.
Специалисты предостерегают курян от приобретения мясной и молочной продукции в местах несанкционированной торговли, ведь проконтролировать качество товара, реализуемого «с рук», практически невозможно.
ИСТОЧНИК KP.RU