Новогодний Курск украсили в основном за счет спонсоров

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-31T15:56:30+03:00

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В течение нескольких недель Курск активно готовился к новогодним праздникам. В этом году главные торжества пройдут на Театральной площади. Она стала настоящим местом притяжения для горожан. Здесь установили новогоднюю елку, в ветви которой вплетено почти 17 тысяч светодиодных огоньков. Праздничный облик главному новогоднему дереву придали несколько километров гирлянд, 4000 ажурных и мерцающих елочных игрушек. Венчает елку двухметровая звезда «Роза ветров» с золотой россыпью тысячи мерцающих огоньков. Также на Театральной площади появились 19 ярмарочных домиков, светодиодные декорации и дизайнерские фотозоны. На фасаде драматического театра установили декоративные светодиодные часы, сверкающие снежинки и мерцающий «занавес».

Впервые городские улицы украсили 170 светодиодных консолей, а на улице Ленина на световых опорах закрепили белт-лайты.

На Красной площади города установили 18 метровую натуральную ель, рядом с ней появились сказочные сани и снеговик, фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

- Затраты городского бюджета на подготовку к новогодним праздникам оказались минимальными. Основные траты взяли на себя спонсоры, - уточнили в мэрии Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU