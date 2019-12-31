С 1 января курский Гостехнадзор начнет оказывать услуги в электронном виде

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-31T15:50:30+03:00

Заявление можно будет подать онлайн Фото: Из архива КП.

Воспользоваться ими можно будет через портал госуслуг

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1 января 2020 года инспекция Гостехнадзора Курской области начнет оказывать государственные услуги в электронном виде.

Теперь любой заявитель через портал государственных услуг сможет подать заявление в электронном виде на регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдачу на них государственных регистрационных знаков; прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста); а также на проведение периодических технических осмотров регистрируемых машин.

Немаловажно, что государственную пошлину при получении государственных услуг в электронном виде можно оплачивать со скидкой 30 %.

ИСТОЧНИК KP.RU