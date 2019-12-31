С 1 января курский Гостехнадзор начнет оказывать услуги в электронном виде
1 января 2020 года инспекция Гостехнадзора Курской области начнет оказывать государственные услуги в электронном виде.
Теперь любой заявитель через портал государственных услуг сможет подать заявление в электронном виде на регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдачу на них государственных регистрационных знаков; прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста); а также на проведение периодических технических осмотров регистрируемых машин.
Немаловажно, что государственную пошлину при получении государственных услуг в электронном виде можно оплачивать со скидкой 30 %.
ИСТОЧНИК KP.RU