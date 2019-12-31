2019-12-31T15:32:06+03:00
Общество

В Курской области ожидаются снег и гололедица

Спасатели призывают к осторожности на дорогах
Яна ШЕЛЕСТ
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Незначительная резкость при гололеде может привести к заносуНезначительная резкость при гололеде может привести к заносуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области в новогодние сутки ожидается небольшой и умеренный снег, с переходом на мокрый. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный 6-11, днем северо-западный 8-13, местами порывы до 15 м/с. Температура области ночью от 4º мороза до 1º тепла, днем от 3º мороза до 2º тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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