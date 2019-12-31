В новогоднюю ночь курян ждет праздничный фейерверк

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-31T14:06:58+03:00

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Встреча Нового года принесет курянам множество приятных сюрпризов и ярких впечатлений. Главные торжества состоятся на Театральной площади Курска, здесь в 23.00 начнется концертная программа.

Кульминацией праздника станет поздравление главы города Виктора Карамышева и красочный фейерверк, который озарит небо над Театральной площадью в 01.00, а затем курян со сцены поздравит группа «Город 312». Музыканты исполнят для курян свои новые песни и известные хиты.

Напоминаем, использование пиротехнических изделий на Театральной и Красной площадях Курска в этом году под запретом. Спасатели убедительно просят курян не приносить петарды, хлопушки и прочую пиротехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU