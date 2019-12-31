2019-12-31T13:54:41+03:00
Происшествия

В Курске риэлтора поймали на мошенничестве со сдачей жилья

Женщина копировала чужие объявления и брала деньги за "услуги"
Ольга ДАНИЛОВА
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Риэлтор копировала чужие объявленияРиэлтор копировала чужие объявленияФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске идет проверка по факту мошенничества с предоставлением риэлторских услуг. В полицию обратилась 30-летняя курянка. В интернете она нашла объявление о предоставлении услуг по подбору съемного жилья. Риэлтор обещала помочь арендовать квартиру и сразу предоставила несколько вариантов. Один из них устроил заказчицу, и было решено оформлять договор аренды. За свои услуги женщина-риэлтор попросила три тысячи рублей. Квартиросъемщица перечислила деньги и стала ожидать сообщения о заселении. Но,ни через неделю, ни через месяц риэлтор не выходила на связь, и девушка обратилась в полицию.

При разбирательстве выяснилось, что контактами хозяев предлагаемых ею квартир она не располагала, а объявления скопировала на других сайтах. Риэлтор надеялась, что сразу найдет другую квартиру, но сделать этого не удалось, поэтому потерпевшую она заблокировала. Подозреваемая уже вернула похищенные средства.

Сейчас проверяются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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