2019-12-31T12:22:17+03:00
Общество

Курские пчеловоды подарили воспитанникам школы-интерната мед

Дан старт благотворительной акции
Яна ШЕЛЕСТ
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В школе-интернате живут и учатся около 50 детей с ограниченными возможностями здоровьяВ школе-интернате живут и учатся около 50 детей с ограниченными возможностями здоровья
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В Новопоселеновской школе-интернате живут и учатся около 50 детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей.

С Новым годом ребят поздравил заместитель губернатора Сергей Стародубцев, председатель Курского областного общества пчеловодов Леонид Воронин и заместитель председателя сельскохозяйственного кооператива «Сонькин мед» Марина Погибелева.

В рамках благотворительной акции всем детским социальным учреждениям Курской области доставят около тысячи тонн меда.

«Это пилотный благотворительный проект, который реализуется накануне Нового года. Уверен, что подобные акции станут хорошей, доброй традицией», - отметил Сергей Стародубцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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