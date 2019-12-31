2019-12-31T12:05:30+03:00
Происшествия

В Курске "Шкода" влетела в стоящий ВАЗ

Пострадал водитель отечественной легковушки
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло на КЗТЗДТП произошло на КЗТЗФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 30 декабря примерно в половине шестого вечера в Курске на КЗТЗ.

- 35-летний водитель на автомобиле «Шкода Рапид» ехал по улице Заводская со стороны улицы Сумской в направлении Малышева. Напротив дома №63/42 по улице Заводская по предварительным данным водитель "Шкоды" не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «ВАЗ 2115». В ВАЗе сидел 46-летний водитель, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП водитель «ВАЗ 2115» с ранениями различной степени тяжести был доставлен в облбольницу. Водители были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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