В Курске разыскивают водителя "Форд Фокус", который сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-31T11:52:20+03:00

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Авария произошла 30 декабря примерно в 17 часов 19 минут. Неизвестный водитель на автомобиле «Форд Фокус» ехал по проспекту Кулакова со стороны Льговского поворота в направлении улицы Сумской Курска. Напротив дома №20 по проспекту Кулакова он сбил 29-летнего пешехода.

Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход с ранениями различной степени тяжести был доставлен в ОБУЗ КГКБ №4. Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU