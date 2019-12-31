В Курске разыскивают водителя "Форд Фокус", который сбил пешехода
Авария произошла 30 декабря примерно в 17 часов 19 минут. Неизвестный водитель на автомобиле «Форд Фокус» ехал по проспекту Кулакова со стороны Льговского поворота в направлении улицы Сумской Курска. Напротив дома №20 по проспекту Кулакова он сбил 29-летнего пешехода.
Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход с ранениями различной степени тяжести был доставлен в ОБУЗ КГКБ №4. Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.
ИСТОЧНИК KP.RU