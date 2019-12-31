2019-12-31T11:47:08+03:00
Общество

В Курске на ряде улиц запретили стоянку транспорта

Полный список, где нельзя оставлять машину
Ольга ДАНИЛОВА
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Запрет действует до 1 апреляЗапрет действует до 1 апреляФото: Светлана ВОЛКОВА
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Для свободного движения спецтранспорта и снегоочистки проезжей части дорог в Курске запретили остановки, стоянки транспорта на проезжей части

- улиц Серегина на участках от ул. Энергетиков до ПЛК и от проспекта Кулакова до ул. Гагарина,

- ул. Пигорева от ул. Заводской до ул. Дейнеки,

- ул. Народной от проспекта Кулакова до ул. Краснополянской (нечетная сторона), - ул. Обоянской от ул. Резиновой до ул. Парковой,

- ул. Харьковской от ул. Народной до ул. Черняховского,

- проезда Элеваторного от ул. Черняховского до дома № 5 по Элеваторному проезду,

- ул. Парковой от ул. Белгородской до ул. Обоянской,

- ул. Гагарина от дома № 23 до ул. Энергетиков (обе стороны),

- ул. Заводской на участках от ул. Сумской до ул. Малышева (обе стороны), от ул. Сумской до ул. Малышева (обе стороны),

- ул. Малышева от ул. Заводской до ул. Дейнеки (обе стороны),

- ул. Резиновой от ул. Харьковской до ул. Краснополянской,

- ул. Краснополянской от ул. Народной до ул. Черняховского,

- ул. Ольшанского от ул. Конорева до ул. Заводской (обе стороны),

- ул. Менделеева от 7-го Промышленного переулка до ЦД «Лира»,

- ул. Комарова от ул. Дейнеки до ул. Заводской,

- ул. Сумской - дорога вдоль ОКБ от инфекционной больницы до ул. Крымской (обе стороны),

- ул. Крюкова от ПЛК до госпиталя (обе стороны),

- ул. Союзной от ул. 8 Марта до ул. 1-й Вишневой,

- ул. Станционной от ул. Союзной до ул. Республиканской,

- ул. Ильича,

- ул. Союзной от ул. Станционной до ул. 8 Марта,

- ул. 8 Марта от у. Каширцева до ул. Союзной,

- ул. Фрунзе от ул. Октябрьской до ул. Дубровинского,

- ул. Станционной от ул. Союзной до ул. Цюрупы (четная сторона),

- ул. Интернациональной (нечетная сторона),

- ул. Республиканской от ул. Станционной до ул. 2-й Рабочей (четная и нечетная стороны),

- ул. Республиканской (нечетная сторона).

Запрет действует до 1 апреля 2020 года.

МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие города Курска» должно установить дорожные знаки, запрещающие остановку, стоянку транспорта на зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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