В Курской области ночью сгорела "Газель"

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-31T09:24:35+03:00

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В 03:14 30 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит "Газель" на улице Ленина в Железногорске.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП в 03:17. Потушить пожар удалось в 03:19.

В результате пожара в автомобиле «Газель» повреждена кабина и тент кузова.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU