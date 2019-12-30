В Курской области ожидается метель

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-30T15:17:33+03:00

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С вечера 30 декабря и на протяжении суток в Курской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, утром и днем в отдельных районах с мокрым снегом и моросью. Местами гололед, на дорогах гололедица, ночью местами метель, днем в отдельных районах налипание мокрого снега, туман. Ветер ночью юго-западный, днем западный 8-13, местами порывы 15-18 м/с. Температура: ночью 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 тепла.

Спасатели напоминают курянам о необходимости соблюдения правил безопасности в непогоду. С балконов и со дворов нужно убрать все вещи, а также обрезать сухие деревья, которые могут упасть. Автомобили следует ставить в гараж, а при его отсутствии – парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения, высокие деревья и здания с неустойчивой кровлей, мосты, трубопроводы, линии электропередач и другие потенциально опасные объекты. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру телефона «112».

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придёт вовремя!

ИСТОЧНИК KP.RU