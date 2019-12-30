Под Курском водитель сбил двух мужчин и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-30T14:57:19+03:00

В результате ДТП 20-лений парень скончался на месте, 44-летний мужчина получил ранения Фото: Из архива "КП"

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27 декабря примерно в 17:30 на пятом километре автодороги Тросна – Калиновка двое мужчин на проезжей части ремонтировали автомобиль «Вольво». На них наехал 34-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато».

В результате ДТП 20-летний парень скончался на месте, 44-летний мужчина получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в Рыльскую центральную районную больницу.

Водитель с места ДТП скрылся, но впоследствии был установлен, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU