Под Курском водитель сбил двух мужчин и скрылся с места ДТП
ЧП произошло в Хомутовском районе
В результате ДТП 20-лений парень скончался на месте, 44-летний мужчина получил раненияФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
27 декабря примерно в 17:30 на пятом километре автодороги Тросна – Калиновка двое мужчин на проезжей части ремонтировали автомобиль «Вольво». На них наехал 34-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато».
В результате ДТП 20-летний парень скончался на месте, 44-летний мужчина получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в Рыльскую центральную районную больницу.
Водитель с места ДТП скрылся, но впоследствии был установлен, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU