2019-12-30T14:57:19+03:00
Происшествия

Под Курском водитель сбил двух мужчин и скрылся с места ДТП

ЧП произошло в Хомутовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате ДТП 20-лений парень скончался на месте, 44-летний мужчина получил раненияВ результате ДТП 20-лений парень скончался на месте, 44-летний мужчина получил раненияФото: Из архива "КП"
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27 декабря примерно в 17:30 на пятом километре автодороги ТроснаКалиновка двое мужчин на проезжей части ремонтировали автомобиль «Вольво». На них наехал 34-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато».

В результате ДТП 20-летний парень скончался на месте, 44-летний мужчина получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в Рыльскую центральную районную больницу.

Водитель с места ДТП скрылся, но впоследствии был установлен, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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