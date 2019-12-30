В новогоднюю ночь перекроют центр Курска

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-30T12:53:30+03:00

Добраться до Театральной площади куряне смогут пассажирским транспортом, который будет работать до 03.30

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Куряне отметят Новый год на Театральной площади. В связи с этим 31 декабря с 23.00 до 03.30 1 января будет перекрыто движение автомобильного и пассажирского транспорта по улице Ленина на участке от улицы Урицкого до улицы Садовой. Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по улице Радищева.

С 23.00 31 декабря до 03.30 1 января будет организовано двустороннее движение автотранспорта по улицам С. Саровского, Почтовая, Кирова, Уфимцева, Золотая, Можаевская и вдоль стадиона Трудовые резервы.

Добраться до Театральной площади куряне смогут пассажирским транспортом, который будет работать до 03.30. В эту ночь перевозить горожан будут в общей сложности 34 автобусов и троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU