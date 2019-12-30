У жителя Курска сосед украл мебель

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-30T12:42:35+03:00

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34-летний курянин занялся переездом. В ожидании грузового автомобиля вынес мебель из квартиры на лестничную площадку. Оставленные без присмотра вещи заметил другой житель дома. Через несколько минут к нему на помощь прибыл его родственник, и вместе они перенесли чужую мебель к себе в квартиру. Свой диван он успел сфотографировать и выставить на сайте рекламных объявлений, посчитав, что новый лучше вписывается в интерьер.

Потерпевший и грузчики обошли несколько лестничных клеток, мебель не нашли и обратились в полицию. Оперативники опросили свидетелей, которые единогласно подтвердили, что в тот день не видели, что кто-либо вывозил крупные вещи из подъезда. Поэтому было решено проверить, всех жителей дома.

Владелец одной из квартир вызвал подозрение. Полицейские объяснили, что хищение является серьезным преступлением, за которое грозит и реальное лишение свободы, а также, что явка с повинной является смягчающим обстоятельством, предполагаемый подозреваемый сознался в краже и согласился оказать помощь в отгрузке чужой мебели законному хозяину. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU