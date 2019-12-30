2019-12-30T12:41:41+03:00
Экономика

В 2020 году для курян увеличится ежемесячная выплата из средств маткапитала

Она составит более 10 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Число многодетных семей в регионе растетЧисло многодетных семей в регионе растетФото: Светлана ВОЛКОВА
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В регионе 1118 семей получают ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. В следующем году число ее получателей может существенно вырасти, так как изменились условия назначения выплаты и ее срок.

Ранее право на ежемесячную выплату за счет средств материнского капитала имела семья, в которой размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. С 1 января 2020 года для ее установления среднедушевой доход семьи не должен превышать двухкратную величину вышеуказанного прожиточного минимума.

Так, в Курской области в 2020 году право на ежемесячную выплату будет иметь семья, в которой доход на каждого ее члена, включая рожденного (усыновленного) ребенка, составляет менее 21 854 руб. в месяц (в 2019 г. - 14 775 руб. в месяц).

Общий срок выплаты продлен с полутора до трех лет. Если обратиться до достижения ребенком возраста шести месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка и средства будут выплачены за все месяцы до обращения. В остальных случаях выплата устанавливается со дня подачи заявления о её назначении.

Первый выплатной период рассчитан до достижения ребенком возраста один год. После этого нужно вновь подать заявление на назначение ежемесячной выплаты до достижения двух лет, а затем – до достижения трех лет.

Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 10 107 руб. (сегодня это 9 368 руб.). Он определяется исходя из прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года.

Напомним: выплата полагается нуждающимся семьям в случае, если второй ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 года. Обязательные условия для назначения ежемесячной выплаты – наличие гражданства РФ как у рожденного (усыновленного) ребенка, так и у получателя выплаты, а также постоянное проживание на территории РФ получателя выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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