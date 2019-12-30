СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-30T11:55:29+03:00

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Накануне новогодних праздников в Курске состоялся торжественный общегарнизонный развод нарядов полиции. В нем приняли участие сотрудники подразделений полиции, а также сотрудники Росгвардии и добровольные народные дружинники.

У полицейских проверили форму, удостоверения, нагрудные знаки и жетоны. Довели оперативную обстановку на территории областного центра. Особое внимание обратили на пресечение преступлений в общественных местах, а также на поддержание правопорядка.

В торжественной обстановке полицейским вручили очередные звания. Объявили благодарность добровольным народным дружинникам. Гарнизонный развод завершился торжественным маршем.

В период празднования Нового года курская полиция переходит на усиленный режим несения службы по охране общественного порядка. Стражи порядка будут обеспечивать безопасность курян и гостей города на всех массовых мероприятиях. Количество нарядов ДПС увеличено. Патрульные экипажи будут дежурить у мест массового скопления людей и активного отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU