Курская полиция переходит на усиленный режим несения службы
Накануне новогодних праздников в Курске состоялся торжественный общегарнизонный развод нарядов полиции. В нем приняли участие сотрудники подразделений полиции, а также сотрудники Росгвардии и добровольные народные дружинники.
У полицейских проверили форму, удостоверения, нагрудные знаки и жетоны. Довели оперативную обстановку на территории областного центра. Особое внимание обратили на пресечение преступлений в общественных местах, а также на поддержание правопорядка.
В торжественной обстановке полицейским вручили очередные звания. Объявили благодарность добровольным народным дружинникам. Гарнизонный развод завершился торжественным маршем.
В период празднования Нового года курская полиция переходит на усиленный режим несения службы по охране общественного порядка. Стражи порядка будут обеспечивать безопасность курян и гостей города на всех массовых мероприятиях. Количество нарядов ДПС увеличено. Патрульные экипажи будут дежурить у мест массового скопления людей и активного отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU