2019-12-30T11:35:43+03:00
Общество

Курских бездомных накормили праздничным обедом

Его организовала Группа помощи нуждающимся Курска
Яна ШЕЛЕСТ
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На столе было картофельное пюре, целое ведро котлет и, конечно же, салат "Оливье"На столе было картофельное пюре, целое ведро котлет и, конечно же, салат "Оливье"Фото: Соцсети
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Группа Помощи бездомным и нуждающимся Курска организовала для своих подопечных предновогодний благотворительный обед. Помимо традиционного супа на первое, на столе было картофельное пюре, целое ведро котлет и, конечно же, салат «Оливье», без которого не обходится ни один Новый год! Также был чай с булочками и мандарины.

На обеде присутствовал главный новогодний персонаж – Дед Мороз, который раздавал собравшимся вкусные подарки - конфеты, печенье и мясные консервы.

Бездомные и малоимущие были в восторге, радовались подаркам, как дети. Волонтеры подарили им настоящий праздник!

ИСТОЧНИК KP.RU

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