С 1 января крепкий алкоголь курянам обойдется дороже

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-30T11:29:05+03:00

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С 1 января повышаются минимальные цены на крепкий алкоголь.

Минфин утвердил минимальные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия. Соответствующий приказ от 11.12. 2019 №225н опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Цены вступят в силу с 1 января 2020 года.

Согласно приказу отпускная цена на водку у заводов-производителей повышается с 181 до 193 рублей за 0,5 л, оптовая цена вырастет с 186 до 199 рублей, розничная цена – с 215 до 230 рублей за 0,5 л.

Отпускная цена на коньяк у производителей будет повышена с 329 до 342 рублей за 0,5 л, оптовая цена – с 338 до 359 рублей, розничная – с 388 до 433 рублей.

Отпускная цена на бренди и другую продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, у заводов-производителей будет повышена до 249 рублей, оптовая цена – до 261 рубля, розничная – до 315 рублей (вместо 307 руб.).

В Минфине пояснили, что увеличение минимальных цен на алкогольную продукцию в 2020 году связано не только с инфляцией, но и с повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 9%. В частности, акциз на данный вид продукции с 1 января 2020 вырастет с 523 до 544 рублей за литр безводного этилового спирта, прогнозный уровень инфляции на 2019 год учтен в размере 3,8 %.

В комитете промышленности, торговли и предпринимательства Курской области действует телефон горячей линии: 8(4712) 70-24-97, по которому можно получить необходимую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU