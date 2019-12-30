Под Курском ночью огонь уничтожил дом
В 02:29 30 декабря в ОДС ФКУ ЦУКС поступило сообщение о том, что горит деревянный дом по адресу: Кореневский район, село Краснооктябрьское, улица Мантуловка.
Пожарные ехали на место ЧП 20 минут по данным МЧС. Потушить пожар удалось только в 03:39.
В результате пожара жилой дом размером 10х10 метров поврежден огнем по всей площади.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU