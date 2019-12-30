В Курске на улице Григорова загорелась «Мазда»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-30T10:28:32+03:00

Огонь повредил в иномарке моторный отсек, лакокрасочное покрытие капота и стекла Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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28 декабря в 17:48 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в Курске на улице Григорова. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 16, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 17:54, ликвидировали в 17:56. Огонь повредил в иномарке моторный отсек, лакокрасочное покрытие капота и стекла.

К ликвидации пожара привлекались 15 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС десять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Также 28 декабря в Советском районе загорелся КамАЗ. В автомобиле выгорела кабине и моторный отсек.

ИСТОЧНИК KP.RU