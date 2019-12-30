2019-12-30T09:42:07+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел КамАЗ

Пожар произошел в Советском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие девять человек, четыре единицы техникиВ ликвидации пожара принимали участие девять человек, четыре единицы техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 декабря в 20:09 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля КамАЗ в селе Крестищи Советского района. На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 20:27, ликвидировали полностью – в 20:30. В грузовике выгорела кабина, огонь повредил и моторный отсек.

В ликвидации пожара принимали участие девять человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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