Через Курск пройдет "Муромская дорожка"
1 января в Курске пройдет мероприятие, получившее название "МУРОМСКАЯ ДОРОЖКА".
Движение "Сорок Сороков" уже в 6-й раз будет проводить традиционную пробежку, тренировку и молебен, приуроченные к празднованию Дня преподобного Ильи Муромца. Православная общественность Курска решила в очередной раз присоединиться к этому мероприятию.
"Муромская дорожка" была задумана как народная акция, неотъемлемой частью которой стала популяризация 1 января как Дня великого русского Святого, воина Христова, преподобного Ильи Муромца. Частью пробежки и тренировки станет молебен Святому Илье.
Это мероприятие проходит по десяткам городов России и за ее пределами И объединяет православную молодежь в России и за рубежом.
Пробежка должна стать большим миссионерским, консолидационным проектом православных христиан и позволит привлечь к Православию.
Также "Муромская дорожка" заявлена как напоминание, что 1 января — хоть и начало календарного нового года, но это и день Рождественского поста, и молодежь встречает его трезво.
Формат мероприятия:
1. Молебен - 12.00.
В Никитском храме ул.К.Маркса 48
2. Пробежка - 13.00.
Старт от храма. Дистанция до Драмматического театра.
3. Тренировка.
На театральной площади.
4. Чаепитие.
Ул. Тускарная 1 (на Боевке)
ИСТОЧНИК KP.RU