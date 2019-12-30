Через Курск пройдет "Муромская дорожка"

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-30T09:14:05+03:00

В этот день в городе пройдут пробежка и чаепитие

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1 января в Курске пройдет мероприятие, получившее название "МУРОМСКАЯ ДОРОЖКА".

Движение "Сорок Сороков" уже в 6-й раз будет проводить традиционную пробежку, тренировку и молебен, приуроченные к празднованию Дня преподобного Ильи Муромца. Православная общественность Курска решила в очередной раз присоединиться к этому мероприятию.

"Муромская дорожка" была задумана как народная акция, неотъемлемой частью которой стала популяризация 1 января как Дня великого русского Святого, воина Христова, преподобного Ильи Муромца. Частью пробежки и тренировки станет молебен Святому Илье.

Это мероприятие проходит по десяткам городов России и за ее пределами И объединяет православную молодежь в России и за рубежом.

Пробежка должна стать большим миссионерским, консолидационным проектом православных христиан и позволит привлечь к Православию.

Также "Муромская дорожка" заявлена как напоминание, что 1 января — хоть и начало календарного нового года, но это и день Рождественского поста, и молодежь встречает его трезво.

Формат мероприятия:

1. Молебен - 12.00.

В Никитском храме ул.К.Маркса 48

2. Пробежка - 13.00.

Старт от храма. Дистанция до Драмматического театра.

3. Тренировка.

На театральной площади.

4. Чаепитие.

Ул. Тускарная 1 (на Боевке)

ИСТОЧНИК KP.RU