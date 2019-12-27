На «Трудовых резервах» в Курске завершается реконструкция Южной трибуны

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-27T09:59:57+03:00

После зимней паузы она примет болельщиков

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Завершается реконструкция Южной трибуны стадиона «Трудовые резервы». Рабочие заменили плиты нижнего яруса, нанесли современную гидроизоляцию, установили новые металлические конструкции для сидений, частично заменили зрительские кресла.

Также в ходе реконструкции заменили лестничные марши, выложили проходы для болельщиков и входную группу тротуарной плиткой, провели косметический ремонт подтрибунных помещений. Завершаются работы по модернизации ложи прессы.

После зимней паузы Южная трибуна будет готова принять любителей футбола. Кстати, уже началась и реконструкция Северной трибуны.

ИСТОЧНИК KP.RU