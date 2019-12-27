На «Трудовых резервах» в Курске завершается реконструкция Южной трибуны
Завершается реконструкция Южной трибуны стадиона «Трудовые резервы». Рабочие заменили плиты нижнего яруса, нанесли современную гидроизоляцию, установили новые металлические конструкции для сидений, частично заменили зрительские кресла.
Также в ходе реконструкции заменили лестничные марши, выложили проходы для болельщиков и входную группу тротуарной плиткой, провели косметический ремонт подтрибунных помещений. Завершаются работы по модернизации ложи прессы.
После зимней паузы Южная трибуна будет готова принять любителей футбола. Кстати, уже началась и реконструкция Северной трибуны.
ИСТОЧНИК KP.RU