С декабря куряне будут больше платить за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-27T09:22:30+03:00

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В конце декабря куряне стали получать квитанции с новой суммой оплаты за вывоз мусора. С 1 декабря 2019 года новый норматив составил 1,93 куб.м. в год на человека для многоквартирных домов и 1,97 куб.м. в год на человека – для индивидуальных жилых домов. Документ об увеличении норматива подписан в комитете ЖКХ и ТЭК Курской области.

- Действовавший ранее норматив – 1,5 куб.м. в год на человека – был временным, т.к. федеральное законодательство требует для его установления в течение года каждый сезон проводить натуральные замеры. Так как «мусорная» реформа в регионе началась в 2018 году, такая работа была завершена к концу этого года. Ее проводили сотрудники областных комитетов ЖКХ и ТЭК, экологической безопасности и природопользования, Юго-Западного государственного университета совместно с представителями региональных операторов и муниципалитетов. Правильность расчетов подтвердила независимая экспертная организация и эксперты российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами на территории Российской Федерации», проводившие комплексный анализ системы обращения ТКО в регионе, - говорят в мэрии.

Соответственно, изменилась оплата услуги вывоза мусора, поскольку ее стоимость складывается из норматива накопления и тарифа. Теперь жители Курска будут платить 85,59 рублей с человека в МКД и 87,36 рублей в ИЖС.

Сам тариф может вырасти во второй половине 2020 года. В этом случае стоимость вывоза мусора для курян увеличится еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU