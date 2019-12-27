2019-12-27T09:22:30+03:00
Экономика

С декабря куряне будут больше платить за вывоз мусора

В городе увеличили норматив
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В мэрии уверяют, что от курян стало больше мусораВ мэрии уверяют, что от курян стало больше мусораФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В конце декабря куряне стали получать квитанции с новой суммой оплаты за вывоз мусора. С 1 декабря 2019 года новый норматив составил 1,93 куб.м. в год на человека для многоквартирных домов и 1,97 куб.м. в год на человека – для индивидуальных жилых домов. Документ об увеличении норматива подписан в комитете ЖКХ и ТЭК Курской области.

- Действовавший ранее норматив – 1,5 куб.м. в год на человека – был временным, т.к. федеральное законодательство требует для его установления в течение года каждый сезон проводить натуральные замеры. Так как «мусорная» реформа в регионе началась в 2018 году, такая работа была завершена к концу этого года. Ее проводили сотрудники областных комитетов ЖКХ и ТЭК, экологической безопасности и природопользования, Юго-Западного государственного университета совместно с представителями региональных операторов и муниципалитетов. Правильность расчетов подтвердила независимая экспертная организация и эксперты российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами на территории Российской Федерации», проводившие комплексный анализ системы обращения ТКО в регионе, - говорят в мэрии.

Соответственно, изменилась оплата услуги вывоза мусора, поскольку ее стоимость складывается из норматива накопления и тарифа. Теперь жители Курска будут платить 85,59 рублей с человека в МКД и 87,36 рублей в ИЖС.

Сам тариф может вырасти во второй половине 2020 года. В этом случае стоимость вывоза мусора для курян увеличится еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юному спортсмену из Льгова подарили боксерскую экипировку
На «Трудовых резервах» в Курске завершается реконструкция Южной трибуны
С декабря куряне будут больше платить за вывоз мусора
Курян приглашают послушать музыку в костел
Под Курском сгорел дом
Под Курском нашли артснаряд
Глава администрации Сеймского округа Курска покинул свой пост
В Курске на Дериглазова открывается храм
В полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли семеро курян
Путин подписал распоряжение о праздновании 1000-летия Курска
Курские спасатели предупреждают о тумане и гололеде
Курский театр «Ровесник» приглашает на «Новогоднюю путаницу»
В Курской области полностью завершилось возведение онкологического диспансера
Курская Епархия получила в собственность братский корпус и Сретенский храм
В Курске Дед Мороз приехал к детям на пожарной машине
В Курске продолжится вакцинация животных от бешенства
Курская прокуратура оштрафовала детсад
30 декабря Курск останется без света
Под Курском загорелась квартира
Под Курском сбили двух девочек
В Курской области проходит месячник по охране хвойных насаждений